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Суд Москвы заочно приговорил экс-гендиректора Совкомфлота Скаргу к 15 годам

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Дорогомиловский районный суд Москвы заочно приговорил бывшего генерального директора Совкомфлота Дмитрия Скаргу к 15 годам колонии строгого режима по делу о злоупотреблении полномочиями.
Суд Москвы заочно приговорил экс-гендиректора Совкомфлота Скаргу к 15 годам
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Кроме того, суд вынес приговор предпринимателю Юрию Никитину, который обвиняется в легализации денежных средств. Его заочно приговорили к 18 годам колонии строго режима и штрафу в размере 5 млн рублей.

Скарга и Никитин живут в Великобритании и находятся в международном розыске.

По данным следствия, обвиняемые, используя иностранные компании, получили право на строительство морского судна-газовоза для дальнейшего извлечения прибыли.

Таким образом, они нанесли дочерней компании Совкомфлота Fiona Trust & Holding Corp. ущерб, который оценивается более чем в 1,5 млрд рублей.

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