Суд Москвы заочно приговорил экс-гендиректора Совкомфлота Скаргу к 15 годам
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Кроме того, суд вынес приговор предпринимателю Юрию Никитину, который обвиняется в легализации денежных средств. Его заочно приговорили к 18 годам колонии строго режима и штрафу в размере 5 млн рублей.
Скарга и Никитин живут в Великобритании и находятся в международном розыске.
По данным следствия, обвиняемые, используя иностранные компании, получили право на строительство морского судна-газовоза для дальнейшего извлечения прибыли.
Таким образом, они нанесли дочерней компании Совкомфлота Fiona Trust & Holding Corp. ущерб, который оценивается более чем в 1,5 млрд рублей.