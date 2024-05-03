Губерниев: умные и сильные от Олимпиады не отказываются, пловцам на заметку

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение касательно допуска российских гребцов к участию в международных турнирах.

«Просто классная команда байдарочников и каноистов может не просто поехать в Париж, но и за медали там бороться! Сейчас олимпийский отбор в Венгрии… Пожелаем гребцам лёгкой воды! Умные и сильные от Олимпийских игр не отказываются! Пловцам на заметку», — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Соревнования в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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