RT в Telegram
Подпишись

Губерниев: умные и сильные от Олимпиады не отказываются, пловцам на заметку

Короткая ссылка
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение касательно допуска российских гребцов к участию в международных турнирах.
Губерниев: умные и сильные от Олимпиады не отказываются, пловцам на заметку
  • РИА Новости

«Просто классная команда байдарочников и каноистов может не просто поехать в Париж, но и за медали там бороться! Сейчас олимпийский отбор в Венгрии… Пожелаем гребцам лёгкой воды! Умные и сильные от Олимпийских игр не отказываются! Пловцам на заметку», — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Соревнования в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Бах объяснил, почему атлеты из России не примут участия в параде спортсменов на ОИ-2024.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить