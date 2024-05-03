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Бах объяснил, почему атлеты из России не примут участия в параде спортсменов на ОИ-2024

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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал, почему российские спортсмены не примут участия в параде на Олимпиаде в Париже.
Бах объяснил, почему атлеты из России не примут участия в параде спортсменов на ОИ-2024
  • РИА Новости

«Это следствие нарушения Олимпийской хартии Олимпийским комитетом России, которая посредством референдума присоединила Крым, поэтому мы должны были приостановить его членство. Но мы не можем наказывать спортсменов, поэтому мы разрешаем им соревноваться индивидуально, а не в составе делегации. Вот почему они не могут принять участие в параде делегаций», — приводит слова Баха RAC1.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Соревнования в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Евгения Медведева назвала жестью условия допуска россиян к ОИ в Париже.

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