Медведева назвала жестью условия допуска россиян на ОИ в Париже

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева прокомментировала допуск российских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция).

«Тяжело. Мы думали, что у нас жесть в 2018-м, думали, что в 2020-м жесть, а жесть сейчас. Когда я выступала, такого накалённого воздуха не было, как сейчас», — цитирует Медведеву РИА Новости.

Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Соревнования в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее сообщалось, что Томас Бах на фоне скандала с китайскими пловцами высказался о доверии к WADA.