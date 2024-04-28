Медведева назвала жестью условия допуска россиян на ОИ в Париже
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«Тяжело. Мы думали, что у нас жесть в 2018-м, думали, что в 2020-м жесть, а жесть сейчас. Когда я выступала, такого накалённого воздуха не было, как сейчас», — цитирует Медведеву РИА Новости.
Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.
Соревнования в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
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