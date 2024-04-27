Бах на фоне скандала с китайскими пловцами высказался о доверии к WADA

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах высказался об отношении ко Всемирному антидопинговому агентству (WADA) после ситуации с китайскими пловцами.

«Мы полностью доверяем WADA и его правилам контроля. В ситуации с пловцами мы также доверяем WADA. Если все процедуры будут соблюдены, то нет причин для того, чтобы они не выступали на ОИ», — цитирует Баха France24.

The New York Times опубликовала расследование, в котором говорится, что у 23 китайских пловцов, которые приняли участие в Олимпиаде в Токио в 2021 году, в допинг-пробах обнаружили запрещённый триметазидин. При этом российскую фигуристку Камилу Валиеву дисквалифицировали на четыре года за применение этого же препарата. Она также лишилась всех титулов, завоёванных в сезоне-2021/22, в том числе командного олимпийского золота.

Ранее в WADA объяснили разницу между нарушениями китайских пловцов и делом Валиевой.