Пожар произошёл в Берлине на металлургическом заводе оборонной компании Diehl

Крупный пожар произошёл в Берлине на металлургическом заводе оборонно-промышленной компании Diehl, которая занимается производством оружия. Как сообщает таблоид Bild, в результате возгорания в городе появилось токсичное облако дыма.

Предположительно, речь идёт о предприятии Diehl Metal Applications GmbH, которое расположено в районе Лихтерфельде.

Представитель пожарной службы Адриан Венцель сообщил, что четыре этажа здания уже полностью сгорели, часть здания обрушилась.

«Мы можем подтвердить, что в здании также горят химикаты. Там хранились серная кислота и цианид меди. Есть риск образования цианистого водорода, который поднимется в воздух вместе с дымом. В настоящее время на месте работают 130 пожарных», — сообщил Венцель.

Спасатели вынуждены использовать специальные защитные костюмы для тушения пожара.