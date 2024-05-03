Пожар произошёл в Берлине на металлургическом заводе оборонной компании Diehl
- РИА Новости
Предположительно, речь идёт о предприятии Diehl Metal Applications GmbH, которое расположено в районе Лихтерфельде.
Представитель пожарной службы Адриан Венцель сообщил, что четыре этажа здания уже полностью сгорели, часть здания обрушилась.
«Мы можем подтвердить, что в здании также горят химикаты. Там хранились серная кислота и цианид меди. Есть риск образования цианистого водорода, который поднимется в воздух вместе с дымом. В настоящее время на месте работают 130 пожарных», — сообщил Венцель.
Спасатели вынуждены использовать специальные защитные костюмы для тушения пожара.