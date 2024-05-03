Васильев назвал призыв НОК Украины к доносам на российских спортсменов мерзостью
- РИА Новости
«Ничего общего подобное со спортом не имеет. Какая-то мерзость вводится Западом в ранг нормы. Но для них сейчас многое является нормой: доносительство, предательство, ложь. Должно пройти время, чтобы всё успокоилось и люди включили здравый смысл», — цитирует Васильева РИА Новости.
2 мая НОК Украины призвал доносить о нарушении россиянами нейтрального статуса.
Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.
Соревнования в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Ранее Евгения Медведева назвала жестью условия допуска россиян к ОИ в Париже.