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Песков: Москва обеспокоена нагнетанием напряжённости вокруг конфликта на Украине

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва обеспокоена нагнетанием напряжённости вокруг украинского конфликта посредством заявлений западных политиков.
Песков: Москва обеспокоена нагнетанием напряжённости вокруг конфликта на Украине
  • РИА Новости

В частности, Песков назвал слова главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона «ещё одним очень опасным заявлением» и добавил, что в Кремле видят «вербальную эскалацию».

«Опасную тенденцию нагнетания напряжённости в заявлениях официальных мы фиксируем. Это вызывает нашу обеспокоенность», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Песков сказал, что в Кремле считают опасным заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск на Украину.

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