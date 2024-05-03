Песков: Москва обеспокоена нагнетанием напряжённости вокруг конфликта на Украине
- РИА Новости
В частности, Песков назвал слова главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона «ещё одним очень опасным заявлением» и добавил, что в Кремле видят «вербальную эскалацию».
«Опасную тенденцию нагнетания напряжённости в заявлениях официальных мы фиксируем. Это вызывает нашу обеспокоенность», — отметил пресс-секретарь российского лидера.
Ранее Песков сказал, что в Кремле считают опасным заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск на Украину.