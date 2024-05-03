Песков: Москва обеспокоена нагнетанием напряжённости вокруг конфликта на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва обеспокоена нагнетанием напряжённости вокруг украинского конфликта посредством заявлений западных политиков.

В частности, Песков назвал слова главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона «ещё одним очень опасным заявлением» и добавил, что в Кремле видят «вербальную эскалацию».

«Опасную тенденцию нагнетания напряжённости в заявлениях официальных мы фиксируем. Это вызывает нашу обеспокоенность», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Песков сказал, что в Кремле считают опасным заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск на Украину.