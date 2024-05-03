RT в Telegram
Подпишись

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у побережья Филиппин

Короткая ссылка
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у побережья Филиппин, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у побережья Филиппин
  • Gettyimages.ru

Подземные толчки зафиксированы в районе острова Лейте на глубине 13 км.

Ранее землетрясение магнитудой 4,5 произошло у побережья Курил.

Кроме того, три подземных толчка зафиксировали в акватории Тихого океана в Камчатском крае.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить