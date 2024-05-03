Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у побережья Филиппин, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Подземные толчки зафиксированы в районе острова Лейте на глубине 13 км.

Ранее землетрясение магнитудой 4,5 произошло у побережья Курил.

Кроме того, три подземных толчка зафиксировали в акватории Тихого океана в Камчатском крае.