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Ветеринар Руденко рассказал, как предотвратить тепловой удар у собаки

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Доктор ветеринарных наук, профессор кафедры «Ветеринарная медицина» Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко дал рекомендации, как избежать теплового удара у собаки.
Ветеринар Руденко рассказал, как предотвратить тепловой удар у собаки
  • Gettyimages.ru

«Чтобы собака легче перенесла жару, важно соблюдать несколько правил. Во-первых, ни в коем случае не оставлять питомцев в автомобиле: тепловой удар может возникнуть за считаные минуты», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Также, по словам специалиста, нежелательно выводить собаку на улицу в период наиболее активного солнца.

Кроме того, в квартире необходимо обеспечить охлаждение, используя кондиционер или вентилятор.

«Почаще купайте собаку без использования моющих средств, простой водой. Главное, позаботьтесь о том, чтобы собака не простудилась: сразу после водных процедур не допускайте сквозняка», — заключил ветеринар.

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