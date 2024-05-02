Кинолог Голубев рассказал о самых активных породах собак

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, какие породы собак считаются самыми активными.

«Бордер-колли не будут довольствоваться только мягкой лежанкой и вкусной едой — им нужны регулярные физические и умственные нагрузки. В их отсутствие бордер-колли мгновенно превращается в ураган, разрушающий вашу квартиру», — заявил он в беседе с РИАМО.

По его словам, шелти можно увидеть в фильмах, сериалах, на цирковой арене, а также на призовых местах всевозможных дог-шоу, так как они также очень активны.

Как отметил эксперт, австралийские овчарки с удовольствием выйдут на пробежку с хозяином, им нужна постоянная нагрузка.

Активными Голубев назвал и лабрадоров-ретриверов.

«Собаки легко ладят со всеми членами семьи и другими животными, поэтому они являются отличными помощниками людей с ограниченными возможностями и компаньонами», — сказал он.

Для любителей зимних видов спорта подойдёт сибирский хаски.

«Если вы планируете завести такую собаку в квартире, будьте готовы тратить большое количество времени на выгул и активные занятия с любимцем, иначе собака загрустит и будет громить квартиру или попытается убежать на самостоятельную прогулку», — предупредил Голубев.

Ранее президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский рекомендовал прививать собак от аденовируса с наступлением весны.