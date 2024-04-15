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Кинолог Уражевский посоветовал прививать собак от аденовируса

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Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский рекомендовал прививать собак от аденовируса с наступлением весны.
Кинолог Уражевский посоветовал прививать собак от аденовируса
  • Gettyimages.ru

«Это достаточно проблемное заболевание, особенно для питомников. Когда заболевает один щенок — болеют все, и это большая проблема», — заявил эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».

Как отметил специалист, аденовирус опасен в первую очередь для молодых собак.

Заразиться питомец может во время прогулки или при контакте с больным животным.

«Это невозможно перепутать или не заметить. У животных слизь из носа, кашель — достаточно частые позывы», — сказал Уражевский.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как выгуливать собак в непогоду.

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