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Кинолог Голубев дал советы по выгулу собак в непогоду

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как выгуливать собак в непогоду.
Кинолог Голубев дал советы по выгулу собак в непогоду
  • Gettyimages.ru
  • © Alexander Pytskiy

«На рынке есть масса средств, которые помогают следить за чистотой шерсти и лап: это и влажные салфетки, несмываемые бальзамы, защитные комбинезоны и обувь», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, можно воспользоваться защитной одеждой, а также менять маршруты прогулки, если они проходят через парки без организованных дорожек.

Если собака гуляет без специальной обуви, то нужно обрабатывать лапы защитными средствами.

Ранее ветеринарный врач первой категории Красногвардейской ветклиники Алексей Полевой дал рекомендации по защите домашних животных от клещей.

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