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Ветеринар Полевой дал советы по защите питомцев от клещей

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Ветеринарный врач первой категории Красногвардейской ветклиники Алексей Полевой дал рекомендации по защите домашних животных от клещей.
Ветеринар Полевой дал советы по защите питомцев от клещей
  • Gettyimages.ru
  • © Brett Holmes Photography

«Иксодовые клещи выходят из спячки после схода снега, когда температура воздуха прогревается до +2 °С. Уже при +5 °С они становятся активны, а значит, могут укусить домашних питомцев», — заявил эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметил специалист, клещ не сразу присасывается к коже, поэтому есть шанс его удалить. При этом не следует срывать, тянуть за туловище, так как его головка может оторваться, остаться в ранке и вызвать воспаление.

«Удаляйте кровососущее при помощи пинцета или специального выкручивателя — пластикового крючка с раздвоенным концом. Необходимо медленно выкручивать клеща под углом 90 градусов, а затем обработать место укуса дезинфицирующим средством», — сказал Полевой.

Профилактические обработки на протяжении всего сезона клещей помогут защитить питомца, добавил специалист.

«Определиться с препаратом поможет ветеринарный врач. Спреи и ошейники от паразитов менее эффективны и используются в основном как дополнительная защита. Частота обработок зависит от инструкции к препарату. Например, если действие капель длится один месяц, обработку нужно повторять ежемесячно», — заключил эксперт.

Ранее доктор ветеринарных наук, профессор кафедры «Ветеринарная медицина» университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко назвал в беседе с RT самые опасные продукты для домашних животных.

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