Ветеринар Полевой дал советы по защите питомцев от клещей

Ветеринарный врач первой категории Красногвардейской ветклиники Алексей Полевой дал рекомендации по защите домашних животных от клещей.

«Иксодовые клещи выходят из спячки после схода снега, когда температура воздуха прогревается до +2 °С. Уже при +5 °С они становятся активны, а значит, могут укусить домашних питомцев», — заявил эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметил специалист, клещ не сразу присасывается к коже, поэтому есть шанс его удалить. При этом не следует срывать, тянуть за туловище, так как его головка может оторваться, остаться в ранке и вызвать воспаление.

«Удаляйте кровососущее при помощи пинцета или специального выкручивателя — пластикового крючка с раздвоенным концом. Необходимо медленно выкручивать клеща под углом 90 градусов, а затем обработать место укуса дезинфицирующим средством», — сказал Полевой.

Профилактические обработки на протяжении всего сезона клещей помогут защитить питомца, добавил специалист.

«Определиться с препаратом поможет ветеринарный врач. Спреи и ошейники от паразитов менее эффективны и используются в основном как дополнительная защита. Частота обработок зависит от инструкции к препарату. Например, если действие капель длится один месяц, обработку нужно повторять ежемесячно», — заключил эксперт.

Ранее доктор ветеринарных наук, профессор кафедры «Ветеринарная медицина» университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко назвал в беседе с RT самые опасные продукты для домашних животных.