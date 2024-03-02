В число опасных продуктов для домашних животных вошли шоколад и виноград

Доктор ветеринарных наук, профессор кафедры «Ветеринарная медицина» Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко назвал в беседе с RT самые опасные продукты для домашних животных.

«Для многих людей домашние животные — полноценные члены семьи. Желание угостить собаку или кошку чем-то вкусным с хозяйского стола, разнообразить рацион, к сожалению, может привести к печальным последствиям. Например, есть прочно сформировавшийся стереотип, что для любой собаки лучшее лакомство — это кость», — добавил он.

При этом специалист отметил, что в процессе выведения различных декоративных пород произошли изменения в желудочно-кишечном тракте и многие собаки не способны переваривать кости.

«Поэтому мы, ветеринары, часто сталкиваемся с такими проблемами, что эти кости застревают, раздражают желудочно-кишечный тракт, нередко приходится проводить оперативное вмешательство для того, чтобы извлечь их из организма», — подчеркнул Руденко.

Что касается мяса, то ветеринары рекомендуют давать питомцам только высококачественный или фермерский продукт, заявил он.

«Дело в том, что сырое мясо нередко обрабатывают различными веществами (например, уксусной кислотой), чтобы увеличить срок его хранения. Это может приводить к различным раздражениям желудочно-кишечного тракта животного. Кроме того, распространена практика накачивания мясной продукции специальным гелем для придания объёма. Сам по себе гель безопасен, но он снижает пищевую ценность мяса», — подчеркнул специалист.

Популярный вид питания для собак — каши. В целом, по мнению ветеринара, это неплохая составляющая часть рациона — при условии, что каша хорошо разварена.

«Также не рекомендуется использовать перловку или пшеничную: они плохо перевариваются животными. Овощи и фрукты часто используют для внесения разнообразия в рацион, дополнительных витаминов. Но их питательная ценность для хищников минимальна. В лучшем случае животное просто переварит продукт без пользы для ЖКТ, в худшем — получит расстройство пищеварения. А вот отварной нежирный картофель животным предлагать можно: он широко используется в том числе в некоторых зарубежных кормах, рекомендованных диетологами», — заявил эксперт.

При этом есть ряд продуктов со стола хозяев, которые давать животным категорически запрещено, предупредил собеседник RT.

«Например, шоколад: собаки не переносят теобромин — алкалоид, содержащийся в тёмном и молочном шоколаде. Поедание шоколада может спровоцировать тяжёлое отравление с неврологическими симптомами, судорогами и летальным исходом. Тяжёлое отравление у собак могут вызывать виноград и изюм, характеризующееся почечной недостаточностью и даже летальным исходом. Мелким животным противопоказаны лук и чеснок из-за сильного раздражения ЖКТ», — отметил Руденко.

Также токсичны для животных некоторые виды сахарозаменителей. Например, ксилит, который содержится в жевательной резинке, напитках, зубной пасте.

«Отдельно хочется сказать об алкоголе. Широко распространена практика, когда заболевшему животному в пасть заливают крепкие напитки, например водку. Ветеринары не рекомендуют этого делать, особенно в отношении мелких животных», — заключил доктор ветеринарных наук.

Ранее председатель Ассоциации природопользователей Роман Корниец предложил ввести полный запрет на содержание в многоквартирных домах хищных и экзотических животных, а также призвал ужесточить наказание за организацию квартирных «приютов» и «питомников».