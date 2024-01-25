Ответственность за организацию квартирных «питомников» предложили ужесточить
Как объяснил Корниец, безответственные граждане часто заводят в квартирах диких и опасных экзотических животных.
«Надо признать, что крупный или откровенно хищный зверь не приспособлен к жизни в малометражном человеческом жилье: его мирное сосуществование с десятками или сотнями людей в доме невозможно и даже опасно», — подчеркнул собеседник RT.
Более того, по его словам, нередки случаи коммерческого разведения отдельных пород животных в квартирах, что влечёт за собой нарушение санитарных норм и подвергает опасности соседей «питомника», пояснил эксперт.
Аналогичные проблемы, добавил Корниец, создают и самовольные квартирные «приюты».
«Учитывая актуальность явления, прошу вас оценить возможность введения полного запрета на содержание в многоквартирных домах служебных, крупных, специальных, всех хищных и экзотических животных (за исключением декоративных и (или) животных-помощников/поводырей)», — подчёркивается в обращении.
Помимо этого, общественный деятель предложил оценить возможность серьёзного ужесточения ответственности — вплоть до уголовной — за порчу общественной собственности такими животными, а также за организацию «приютов», «питомников» и «передержек».
Ранее Корниец предложил рассмотреть возможность разработать гибкую систему стимулов для граждан, которые принимают участие в раздельном сборе мусора.