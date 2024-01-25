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Ответственность за организацию квартирных «питомников» предложили ужесточить

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Анастасия Румянцева
Председатель Ассоциации природопользователей Роман Корниец предложил ввести полный запрет на содержание в многоквартирных домах хищных и экзотических животных, а также призвал ужесточить наказание за организацию квартирных «приютов» и «питомников». Копия обращения на имя председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрия Кобылкина имеется в распоряжении RT.

Как объяснил Корниец, безответственные граждане часто заводят в квартирах диких и опасных экзотических животных.

«Надо признать, что крупный или откровенно хищный зверь не приспособлен к жизни в малометражном человеческом жилье: его мирное сосуществование с десятками или сотнями людей в доме невозможно и даже опасно», — подчеркнул собеседник RT.

Более того, по его словам, нередки случаи коммерческого разведения отдельных пород животных в квартирах, что влечёт за собой нарушение санитарных норм и подвергает опасности соседей «питомника», пояснил эксперт.

Аналогичные проблемы, добавил Корниец, создают и самовольные квартирные «приюты».

«Учитывая актуальность явления, прошу вас оценить возможность введения полного запрета на содержание в многоквартирных домах служебных, крупных, специальных, всех хищных и экзотических животных (за исключением декоративных и (или) животных-помощников/поводырей)», — подчёркивается в обращении.

Помимо этого, общественный деятель предложил оценить возможность серьёзного ужесточения ответственности — вплоть до уголовной — за порчу общественной собственности такими животными, а также за организацию «приютов», «питомников» и «передержек».

Ранее Корниец предложил рассмотреть возможность разработать гибкую систему стимулов для граждан, которые принимают участие в раздельном сборе мусора.

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