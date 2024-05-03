Войска России поразили украинскую нефтебазу «Баловное», снабжающую ВСУ
- РИА Новости
Об этом заявляет Министерство обороны Российской Федерации в новой сводке.
«Поражена нефтебаза «Баловное», с которой осуществлялось снабжение топливом воинских частей ВСУ, а также живая сила и военная техника противника в 102 районах», — говорится в сообщении.
Также российские бойцы из группировки «Центр» улучшили тактическое положение и отразили десять контратак противника в ДНР, украинские военные потеряли там до 360 человек и очередной танк Abrams.