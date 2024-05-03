Минобороны: ВСУ потеряли в ДНР очередной Abrams

Российские бойцы из группировки «Центр» улучшили тактическое положение и отразили десять контратак противника в ДНР, украинские военные потеряли там до 360 человек и очередной танк Abrams.

Gettyimages.ru

Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации. «ВСУ потеряли до 360 военнослужащих, танк Abrams производства США, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины», — говорится в сводке. Также ВСУ потеряли 155-мм САУ М109 Paladin и 152-мм самоходную пушку DANA М2 чешского производства. Бойцы группировки «Центр» ранее показали редкую трофейную штурмовую машину М1150 на базе американского Abrams. Российские военные «ослепили» её в районе села Бердычи (ДНР) на Авдеевском направлении, попав БПЛА в камеру. После этого «образец инженерной мысли» подорвался на минном поле.