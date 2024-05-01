Боец Вольск показал редкую трофейную штурмовую машину М1150, «ослеплённую» в ДНР

Бойцы группировки «Центр» показали редкую трофейную штурмовую машину М1150 на базе американского Abrams. Российские военные «ослепили» её в районе села Бердычи (ДНР) на Авдеевском направлении, попав БПЛА в камеру. После этого «образец инженерной мысли» подорвался на минном поле.

Технику показал в своём сюжете военкор RT Иван Полянский.

«Для нашего грунта... она вязнет, двигатель 1,5 тыс. лошадиных сил, (весит) 70 т, еле-еле сам себя тащит. Если впереди тетраэдры, так называемые зубья драконов, передвигать, то не больше трёх зубьев он может, а так как у нас инженеры соединили между собой их цепями, она здесь неприменима... Может быть, она в пустыне себя показывала, но здесь совсем другая местность», — сказал боец с позывным Вольск.

Сами машины Abrams непрактичны, сталь у них слабая, как и защита, добавил собеседник.

Среди трофеев также оказалась бронемашина М88А1, по ней ударили, когда она пыталась эвакуировать Abrams.

1 мая толпа людей окружила трофейный американский танк Abrams на выставке подбитой натовской техники в Москве.