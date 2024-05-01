Толпа окружила американский танк Abrams на выставке в Москве

Толпа людей окружила трофейный американский танк Abrams на выставке подбитой натовской техники в Москве.

Как сообщает корреспондент RT с места событий, многие посетители выставки хотят не просто сфотографировать машину, но и потрогать трофей.

«Я должна к нему прикоснуться», — сказала одна из женщин в очереди.

На Поклонной горе в Москве ранее открылась выставка трофейного вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в ходе СВО. Трофеи были эвакуированы из населённых пунктов Работино и Малая Токмачка (Запорожская область), а также из Авдеевки (ДНР).

Так, например, на мероприятие доставили танк M1 Abrams и штурмовую инженерную машину M1150 Assault Breacher Vehicle производства США.