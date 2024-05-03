Захарова: Киев при поддержке Запада ведёт подготовку к атаке на Крымский мост

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев открыто ведёт подготовку к новой атаке на Крымский мост при поддержке Запада.

«Сегодня, накануне 80-летия освобождения Крыма... под прицелом вновь оказался Крымский мост», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что подготовка к нападению на него ведётся открыто, с «показушной бравадой», при прямой и беззастенчивой поддержке коллективного Запада.

Ранее постпред Украины при ООН Сергей Кислица намекнул на готовящееся нападение на Крымский мост.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевский режим не скрывает своих намерений продолжать осуществлять террористическую деятельность.