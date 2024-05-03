Захарова: Киев при поддержке Запада ведёт подготовку к атаке на Крымский мост
- РИА Новости
«Сегодня, накануне 80-летия освобождения Крыма... под прицелом вновь оказался Крымский мост», — сказала она.
Захарова подчеркнула, что подготовка к нападению на него ведётся открыто, с «показушной бравадой», при прямой и беззастенчивой поддержке коллективного Запада.
Ранее постпред Украины при ООН Сергей Кислица намекнул на готовящееся нападение на Крымский мост.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевский режим не скрывает своих намерений продолжать осуществлять террористическую деятельность.