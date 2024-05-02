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Песков: Киев не скрывает намерений продолжать террористическую деятельность

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Киевский режим не скрывает намерений продолжать террористическую деятельность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков: Киев не скрывает намерений продолжать террористическую деятельность
  • РИА Новости

«Киевский режим не скрывает своих намерений продолжать террористическую деятельность. Учитываем это в своей работе», — заявил Песков.

Ранее постпред Украины при ООН Сергей Кислица на своей странице в соцсети X намекнул на своей странице в X на возможное нападение на Крымский мост.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что борьба с нацизмом — одна из целей российской спецоперации на Украине, которая будет обязательно достигнута.

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