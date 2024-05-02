Постпред Украины при ООН Кислица намекнул на готовящийся удар по Крымскому мосту
В своём посте он привёл «список шести основных типов мостов на 2024 год», прикрепив к каждому из них картинку с изображением соответствующей разновидности моста.
При этом надписью «Керченские мосты» была озаглавлена пустая картинка.
Ранее посол Литвы в Швеции, бывший глава литовского МИД Линас Линкявичюс опубликовал в соцсети X пост с намёком на готовящийся удар по Крымскому мосту.
Позже в Крыму прокомментировали намёк литовского посла на удар по Крымскому мосту.