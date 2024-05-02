Постпред Украины при ООН Кислица намекнул на готовящийся удар по Крымскому мосту

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица намекнул на своей странице в X на готовящееся нападение на Крымский мост.

В своём посте он привёл «список шести основных типов мостов на 2024 год», прикрепив к каждому из них картинку с изображением соответствующей разновидности моста.

При этом надписью «Керченские мосты» была озаглавлена пустая картинка.

Ранее посол Литвы в Швеции, бывший глава литовского МИД Линас Линкявичюс опубликовал в соцсети X пост с намёком на готовящийся удар по Крымскому мосту.

Позже в Крыму прокомментировали намёк литовского посла на удар по Крымскому мосту.