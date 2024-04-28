Посол Литвы в Швеции Линкявичюс намекнул на готовящийся удар по Крымскому мосту
Дипломат опубликовал коллаж с изображением моста и фотографией пуска ракеты.
«Если у кого-то ещё не было возможности сфотографироваться на Крымском мосту, ещё есть время», — подписал пост Линкявичюс.
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, в свою очередь, выразил уверенность, что посол пожалеет о всех «подобных оплошностях».
Ранее в The Sun заявили, что Киев планирует разрушить Крымский мост до середины июля.
Также в The Guardian отметили, что Киев собирается атаковать Крымский мост в первой половине 2024 года.