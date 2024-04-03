Guardian: Киев собирается атаковать Крымский мост в первой половине 2024 года
- AP
Автор публикации считает, что украинская сторона может совершить атаку при помощи беспилотников.
Отмечается, что у главы ГУР Кирилла Буданова имеется «большая часть средств для осуществления этой цели».
По данным издания, Буданов придерживается одобренного Владимиром Зеленским плана по «минимизации» присутствия России в Чёрном море.
В январе издание The Hill написало, что Запад намерен помочь Украине атаковать Крымский мост.