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Guardian: Киев собирается атаковать Крымский мост в первой половине 2024 года

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Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины собирается атаковать Крымский мост в первой половине текущего года. Об этом сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на высокопоставленных чиновников из ГУР.
Guardian: Киев собирается атаковать Крымский мост в первой половине 2024 года
  • AP

Автор публикации считает, что украинская сторона может совершить атаку при помощи беспилотников.

Отмечается, что у главы ГУР Кирилла Буданова имеется «большая часть средств для осуществления этой цели».

По данным издания, Буданов придерживается одобренного Владимиром Зеленским плана по «минимизации» присутствия России в Чёрном море.

В январе издание The Hill написало, что Запад намерен помочь Украине атаковать Крымский мост.

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