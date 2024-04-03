Guardian: Киев собирается атаковать Крымский мост в первой половине 2024 года

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины собирается атаковать Крымский мост в первой половине текущего года. Об этом сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на высокопоставленных чиновников из ГУР.

AP

Автор публикации считает, что украинская сторона может совершить атаку при помощи беспилотников. Отмечается, что у главы ГУР Кирилла Буданова имеется «большая часть средств для осуществления этой цели». По данным издания, Буданов придерживается одобренного Владимиром Зеленским плана по «минимизации» присутствия России в Чёрном море. В январе издание The Hill написало, что Запад намерен помочь Украине атаковать Крымский мост.