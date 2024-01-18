RT в Telegram
Подпишись

The Hill: Запад намерен помочь Украине атаковать Крымский мост

Короткая ссылка
Западные страны намерены помочь Вооружённым силам Украины нанести удар по Крымскому мосту.
The Hill: Запад намерен помочь Украине атаковать Крымский мост
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

Об этом пишет издание The Hill.

«Следующий шаг Запада на Чёрном море — помочь Киеву нанести удар по Крыму и перерезать России путь к войскам, действующим на юге Украины», — говорится в материале.

Ранее замглавы комитета Госсовета полуострова по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус заявлял, что Соединённые Штаты в своих угрозах забывают, что Крым является частью ядерной державы.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

В Кремле не раз подчёркивали, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить