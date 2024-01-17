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Депутат Шонус напомнил Вашингтону, что Крым является частью ядерной державы

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Соединённые Штаты в своих угрозах забывают, что Крым является частью ядерной державы, заявил замглавы комитета Госсовета полуострова по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус.
Депутат Шонус напомнил Вашингтону, что Крым является частью ядерной державы
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Вашингтон, как всегда, упускает, что Крым — территория России и он говорит с ядерной державой, у которой в доктрине всё прописано.

Шонус отметил, что подобные разговоры насчёт полуострова — не более чем попытка прикрыть неудачное контрнаступление ВС Украины, желание отвлечь украинский народ и бесполезная попытка воздействия на жителей России с целью устрашения.

Российский президент Владимир Путин отмечал, что Киев начал бы резню в Крыму, если бы Россия не присоединила полуостров после государственного переворота на Украине в 2014 году.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

В Кремле не раз подчёркивали, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

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