Путин: Киев устроил бы резню в Крыму, если бы Россия не поддержала полуостров

Киев бы начал резню в Крыму, если бы Россия не присоединила полуостров после государственного переворота на Украине в 2014 году, уверен президент Владимир Путин.

«Нам ничего не оставалось, как поддержать Крым. Иначе там резню бы устроили», — сказал глава государства на коллегии Минобороны.

Ранее он отмечал, если бы на Украине нормально относились к русским людям, их языку и культуре, то Россия бы не стала возвращать полуостров в свой состав.

По словам президента, в сложившейся ситуации России пришлось защищать людей от «этой мрази нацистской».

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией. В Кремле не раз подчёркивали, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.