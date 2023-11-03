Путин: не было бы и мысли о возврате Крыма, если бы к русским относились нормально
Об этом глава государства сказал в ходе встречи с членами Общественной палаты России.
По его словам, если бы у России складывались с Украиной нормальные, современные, доброжелательные отношения, то в голову бы никому не пришло совершать действия, например, связанные с Крымом.
«Ну как, если бы там было всё хорошо, если бы к русским людям, к русскому языку, к культуре относились нормально, не было бы вот этих переворотов государственных, разве бы в голову кому-нибудь в России пришло действовать в Крыму том же так, как мы действовали? Ну, конечно, нет», — подчеркнул Путин.
Он отметил, что в сложившейся ситуации России пришлось защищать людей от «этой мрази нацистской».
Путин добавил, что Россию просто поставили перед выбором, в рамках которого она не могла сделать ничего другого, кроме как встать на защиту проживающих в Крыму людей.
«То же самое потом и с Донбассом пошло, и с Новороссией», — сказал Путин.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
В Кремле не раз подчёркивали, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.