Sun: Киев планирует разрушить Крымский мост до середины июля
Британская газета The Sun со ссылкой на украинских чиновников писала, что Киев предпримет попытку разрушить Крымский мост до середины июля.
- РИА Новости
«Украинские чиновники заявляют, что разрушат мост... к середине июля», — говорится в сообщении.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что власти Украины готовят план нового контрнаступления, предусматривающий в том числе разрушение Крымского моста.
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