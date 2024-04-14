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Sun: Киев планирует разрушить Крымский мост до середины июля

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Британская газета The Sun со ссылкой на украинских чиновников писала, что Киев предпримет попытку разрушить Крымский мост до середины июля.
Sun: Киев планирует разрушить Крымский мост до середины июля
  • РИА Новости

«Украинские чиновники заявляют, что разрушат мост... к середине июля», — говорится в сообщении.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что власти Украины готовят план нового контрнаступления, предусматривающий в том числе разрушение Крымского моста.

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