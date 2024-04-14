Sun: Киев планирует разрушить Крымский мост до середины июля

Британская газета The Sun со ссылкой на украинских чиновников писала, что Киев предпримет попытку разрушить Крымский мост до середины июля.

РИА Новости

«Украинские чиновники заявляют, что разрушат мост... к середине июля», — говорится в сообщении. Ранее Владимир Зеленский заявил, что власти Украины готовят план нового контрнаступления, предусматривающий в том числе разрушение Крымского моста.