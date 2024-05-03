Делегация правительства Москвы посетит инвестиционный саммит в ОАЭ
- РИА Новости
Об этом, как сообщает издание «Вести Подмосковья», заявили в пресс-службе Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы.
«В ходе саммита представители Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы проведут ряд деловых сессий, встреч и переговоров с инвестиционными фондами и компаниями стран Ближнего Востока, которые заинтересованы в сотрудничестве с городом. В частности, запланирована встреча с представителями муниципалитета Шанхая», — сказано в сообщении департамента.
Делегация правительства Москвы с 5 по 12 мая посетит Дубай и Абу-Даби, где примет участие в ежегодном инвестиционном саммите.
Ранее сообщалось, что на KazanForum приедут участники из 79 стран.