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Делегация правительства Москвы посетит инвестиционный саммит в ОАЭ

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Делегация правительства Москвы посетит ежегодный инвестиционный саммит в ОАЭ, где представит успешные городские решения и проведёт ряд сессий и переговоров с компаниями из стран Ближнего Востока.
Делегация правительства Москвы посетит инвестиционный саммит в ОАЭ
  • РИА Новости

Об этом, как сообщает издание «Вести Подмосковья», заявили в пресс-службе Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы.

«В ходе саммита представители Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы проведут ряд деловых сессий, встреч и переговоров с инвестиционными фондами и компаниями стран Ближнего Востока, которые заинтересованы в сотрудничестве с городом. В частности, запланирована встреча с представителями муниципалитета Шанхая», — сказано в сообщении департамента.

Делегация правительства Москвы с 5 по 12 мая посетит Дубай и Абу-Даби, где примет участие в ежегодном инвестиционном саммите.

Ранее сообщалось, что на KazanForum приедут участники из 79 стран.

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