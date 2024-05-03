В Госдуму внесён проект о передаче конфискованного оружия на нужды СВО

В Госдуму внесён законопроект о передаче конфискованного оружия на нужды СВО.

Документ был подготовлен группой сенаторов и депутатов фракции «Единая Россия» во главе с первым вице-спикером Совфеда Андреем Турчаком.

В пояснительной записке говорится, что сегодня конфискованные и добровольно сданные патроны и оружие, которые обращены в государственную собственность, подлежат уничтожению Росгвардией.

Законопроект, как уточняет Турчак, предполагает, что «изъятое огнестрельное оружие, подлежащее утилизации войсками Национальной гвардии, будет передаваться на нужды спецоперации».