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В Госдуму внесён проект о передаче конфискованного оружия на нужды СВО

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В Госдуму внесён законопроект о передаче конфискованного оружия на нужды СВО.
В Госдуму внесён проект о передаче конфискованного оружия на нужды СВО
  • РИА Новости

Документ был подготовлен группой сенаторов и депутатов фракции «Единая Россия» во главе с первым вице-спикером Совфеда Андреем Турчаком.

В пояснительной записке говорится, что сегодня конфискованные и добровольно сданные патроны и оружие, которые обращены в государственную собственность, подлежат уничтожению Росгвардией.

Законопроект, как уточняет Турчак, предполагает, что «изъятое огнестрельное оружие, подлежащее утилизации войсками Национальной гвардии, будет передаваться на нужды спецоперации».

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