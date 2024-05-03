Жулин сообщил, что гонорары российских фигуристов могут превышать миллион рублей

Заслуженный тренер России Александр Жулин высказался о гонорарах российских фигуристов.

«Сейчас русские фигуристы практически ничего не потеряли, потому что федерация очень здорово их поддерживает, напридумывали всякие соревнования — Кубок Первого канала, Кубок Вызова, там очень прилично стали платить. Даже больше миллиона. Понятно, что не все старты в году так хорошо оплачиваются, но, в принципе, я говорю, что грех жаловаться, потому что во времена, которые сейчас происходят, в принципе, конечно, деньги уходят из спорта», — сказал Жулин в шоу на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Жулин — чемпион мира 1993 года в танцах на льду, на его счету бронза Олимпиады 1992 года в Альбервиле и серебро Олимпиады 1994 года в Лиллехаммере.

9 октября 2023 года Международный союз конькобежцев (ISU) оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее Жулин заявил, что на показательных выступлениях фигуристы катаются полупьяными.