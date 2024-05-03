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Жулин заявил, что на показательных выступлениях фигуристы катаются полупьяными

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Заслуженный тренер России Александр Жулин высказался о выступлениях фигуристов на показательных номерах.
Жулин заявил, что на показательных выступлениях фигуристы катаются полупьяными
  • РИА Новости

«Самый отрыв происходит — это когда ты полгода или сколько-то там режимишь, и потом происходит чемпионат мира. И вот прямо в день произвольной программы люди закупаются. Соревнования заканчиваются — и после произвольной программы идёт отрыв страшный. Почему во время показательных все катаются как куски говна, извините за выражение? Там все полупьяные выступают», — сказал Жулин в шоу на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Жулин — чемпион мира 1993 года в танцах на льду, на его счету бронза Олимпиады 1992 года в Альбервиле и серебро Олимпиады 1994 года в Лиллехаммере.

Ранее Жулин рассказал, что с детства болел за «Спартак».

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