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Президент Кении сообщил, что число жертв дождей в стране превысило 200

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Жертвами дождей в Кении в апреле — мае стали 210 человек, сообщил лидер страны Уильям Руто.
Президент Кении сообщил, что число жертв дождей в стране превысило 200
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует телеканал Citizen TV Kenya.

По его словам, дожди привели к потопам, которые унесли 210 жизней, есть раненые.

Также повреждена инфраструктура.

Руто добавил, что откладывает возобновление школьного семестра после каникул из-за проблем с транспортом.

По его словам, дожди продолжатся, согласно прогнозам, до конца мая и, вероятно, дальше.

29 апреля агентство AFP со ссылкой на губернатора округа Накуру Сьюзен Кихику сообщило, что прорыв дамбы в центральной части Кении привёл к гибели 42 человек.

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