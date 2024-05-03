Президент Кении сообщил, что число жертв дождей в стране превысило 200
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Об этом информирует телеканал Citizen TV Kenya.
По его словам, дожди привели к потопам, которые унесли 210 жизней, есть раненые.
Также повреждена инфраструктура.
Руто добавил, что откладывает возобновление школьного семестра после каникул из-за проблем с транспортом.
По его словам, дожди продолжатся, согласно прогнозам, до конца мая и, вероятно, дальше.
29 апреля агентство AFP со ссылкой на губернатора округа Накуру Сьюзен Кихику сообщило, что прорыв дамбы в центральной части Кении привёл к гибели 42 человек.