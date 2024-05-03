Президент Кении сообщил, что число жертв дождей в стране превысило 200

Жертвами дождей в Кении в апреле — мае стали 210 человек, сообщил лидер страны Уильям Руто.

Об этом информирует телеканал Citizen TV Kenya.

По его словам, дожди привели к потопам, которые унесли 210 жизней, есть раненые.

Также повреждена инфраструктура.

Руто добавил, что откладывает возобновление школьного семестра после каникул из-за проблем с транспортом.

По его словам, дожди продолжатся, согласно прогнозам, до конца мая и, вероятно, дальше.

29 апреля агентство AFP со ссылкой на губернатора округа Накуру Сьюзен Кихику сообщило, что прорыв дамбы в центральной части Кении привёл к гибели 42 человек.