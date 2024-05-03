В Подмосковье 11 мая начнётся новый сезон проекта «Город танцует в парках»

Второй сезон проекта «Город танцует в парках» начнётся в Подмосковье 11 мая.

Об этом сообщает 360.ru.

Фестиваль пройдёт с 11 мая по 16 июня в 30 парках Московской области, в нём будут участвовать коллективы из 55 округов. Художественным руководителем будет хореограф Егор Дружинин.

7 сентября состоится гала-концерт и награждение победителей. К участию в проекте приглашают коллективы профессионалов и любителей в возрасте от десяти до 25 лет.

Ранее сообщили, что парки культуры и отдыха Московской области приняли более 8 млн человек в апреле.