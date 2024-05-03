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Власти Калининградской области сочли абсурдными слова финского политика о GPS

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Власти Калининградской области считают абсурдными утверждения финского политика о том, что регион якобы создаёт помехи для работы GPS.

Предположение о том, что за помехами стоит Россия, ранее сделал кандидат в Европарламент от партии «Национальная коалиция» Мика Аалтола. Он предложил ограничить доступ Российской Федерации к Калининграду.

«Заявления различных политиков наших соседей становятся всё более абсурдными и начинают уже граничить с неадекватностью», — сказал РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Лысков.

Собеседник напомнил, что как наземный, так и воздушный калининградский транзит, в том числе пассажирский, был волюнтаристским способом ограничен странами Прибалтики, прежде всего Литвой.

По этой причине возрос пассажиропоток в калининградский аэропорт Храброво. Сейчас только группа кампаний «Аэрофлот» совершает туда около 20 рейсов в сутки, самолёты не испытывают трудностей в навигации и использовании GPS, заявил Лысков.

«А теперь хочется спросить наших финских соседей: а чем отличается модуль GPS в Boeing или Airbus «Аэрофлота» и, например, Finnair? Ответ простой: ничем», — добавил пресс-секретарь.

Как писала газета Financial Times, министры иностранных дел прибалтийских республик пожаловались на мощное подавление сигнала GPS в регионе, который влияет на гражданскую авиацию. По мнению МИД Литвы, Латвии и Эстонии, в этом виновата Россия.

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