Страны Прибалтики жалуются на мощное подавление сигнала GPS в регионе

Министры иностранных дел прибалтийских республик пожаловались на мощное подавление сигнала GPS в регионе, который влияет на гражданскую авиацию. По мнению МИД Литвы, Латвии и Эстонии, в этом виновата Россия.

Как пишет Financial Times, из-за помех, «в которых обвиняют Москву», два финских самолёта «развернулись во время полёта».

Прибалтийские министры предупредили об опасности помех GPS в регионе Балтийского моря, которая «усилилась в последние недели».

Пока никаких заявлений о причастности к помехам не сделала ни одна страна, однако официальные лица стран Прибалтики утверждают, что за этим стоит как материковая часть России, так и Калининградская область.

27 апреля стало известно, что самолёт Finnair рейса AY1045 не смог приземлиться в аэропорту Тарту в Эстонии из-за помех GPS.