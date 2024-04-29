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Страны Прибалтики жалуются на мощное подавление сигнала GPS в регионе

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Министры иностранных дел прибалтийских республик пожаловались на мощное подавление сигнала GPS в регионе, который влияет на гражданскую авиацию. По мнению МИД Литвы, Латвии и Эстонии, в этом виновата Россия.
Страны Прибалтики жалуются на мощное подавление сигнала GPS в регионе
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Как пишет Financial Times, из-за помех, «в которых обвиняют Москву», два финских самолёта «развернулись во время полёта».

Прибалтийские министры предупредили об опасности помех GPS в регионе Балтийского моря, которая «усилилась в последние недели».

Пока никаких заявлений о причастности к помехам не сделала ни одна страна, однако официальные лица стран Прибалтики утверждают, что за этим стоит как материковая часть России, так и Калининградская область.

27 апреля стало известно, что самолёт Finnair рейса AY1045 не смог приземлиться в аэропорту Тарту в Эстонии из-за помех GPS.

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