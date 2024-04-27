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Самолёт Finnair не смог приземлиться в Тарту из-за помех GPS

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Самолёт Finnair рейса AY1045 не смог приземлиться в аэропорту Тарту в Эстонии из-за помех GPS.
Самолёт Finnair не смог приземлиться в Тарту из-за помех GPS
  • Gettyimages.ru

«Рейс AY1045 не смог приземлиться в аэропорту Тарту в пятницу вечером, 26 апреля, из-за помех GPS. В аэропорту Тарту заход на посадку и посадка осуществляются по GPS. Самолёт вернулся в Хельсинки», — заявила РИА Новости глава отдела авиакомпании по связям с общественностью Пяйвют Таллквист.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Олёкминска у пассажирского самолёта лопнули колёса шасси при посадке.

23 апреля в международном аэропорту Сочи задержали мужчину, который проник на борт самолёта и устроил дебош.

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