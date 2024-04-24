В аэропорту Олёкминска у пассажирского самолёта лопнули колёса шасси при посадке

Колёса шасси лопнули во время посадки у пассажирского самолёта в Якутии.

Об этом информирует пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Отмечается, что при посадке в аэропорту Олёкминска Якутии у воздушного судна Ан-24 авиакомпании «ИрАэро», выполнявшего рейс по маршруту Якутск — Олёкминск, лопнули два наружных колеса обеих стоек шасси.

На борту были четыре члена экипажа и 21 пассажир, пострадавших нет.

Организована проверка.

23 апреля в международном аэропорту Сочи задержали мужчину, который проник на борт самолёта и устроил дебош.