В Сочи задержали дебошира, проникшего на борт самолёта
Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Сочи.
Отмечается, что пассажир прошёл предполётный досмотр, но находился в неадекватном состоянии.
«Проник на перрон, взломав аварийную дверь. Он забежал на борт воздушного судна авиакомпании «Россия». В кратчайшие сроки сотрудниками службы транспортной безопасности и полиции нарушитель был задержан», — приводит сообщение РИА Новости.
Ранее полиция задержала мужчину, который устроил дебош в одном из кафе в Подмосковье.