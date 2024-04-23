В Сочи задержали дебошира, проникшего на борт самолёта

В международном аэропорту Сочи задержали мужчину, который проник на борт самолёта и устроил дебош.

Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Сочи.

Отмечается, что пассажир прошёл предполётный досмотр, но находился в неадекватном состоянии.

«Проник на перрон, взломав аварийную дверь. Он забежал на борт воздушного судна авиакомпании «Россия». В кратчайшие сроки сотрудниками службы транспортной безопасности и полиции нарушитель был задержан», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее полиция задержала мужчину, который устроил дебош в одном из кафе в Подмосковье.