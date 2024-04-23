RT в Telegram
Подпишись

В Сочи задержали дебошира, проникшего на борт самолёта

Короткая ссылка
В международном аэропорту Сочи задержали мужчину, который проник на борт самолёта и устроил дебош.

Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Сочи.

Отмечается, что пассажир прошёл предполётный досмотр, но находился в неадекватном состоянии.

«Проник на перрон, взломав аварийную дверь. Он забежал на борт воздушного судна авиакомпании «Россия». В кратчайшие сроки сотрудниками службы транспортной безопасности и полиции нарушитель был задержан», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее полиция задержала мужчину, который устроил дебош в одном из кафе в Подмосковье.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить