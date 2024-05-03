Yle: трёх россиян в Финляндии подозревают в экспорте товаров двойного назначения
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Об этом информирует Yle.
Как сказано в материале, полиция требует заключить под стражу граждан России по подозрению в нарушении санкционного законодательства в финском городе Каяани.
Их подозревают в экспорте товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы как в гражданских, так и в военных целях, из Финляндии в другие государства.
Отмечается, что подозреваемые являются студентами профессионального колледжа Кайнуу.
В апреле в Польше россиянина приговорили к 2,5 года тюремного заключения по обвинению в шпионаже.