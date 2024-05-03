Yle: трёх россиян в Финляндии подозревают в экспорте товаров двойного назначения

Полиция в Финляндии потребовала заключить под стражу трёх граждан России по подозрению в экспорте товаров двойного назначения.

Об этом информирует Yle.

Как сказано в материале, полиция требует заключить под стражу граждан России по подозрению в нарушении санкционного законодательства в финском городе Каяани.

Их подозревают в экспорте товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы как в гражданских, так и в военных целях, из Финляндии в другие государства.

Отмечается, что подозреваемые являются студентами профессионального колледжа Кайнуу.

В апреле в Польше россиянина приговорили к 2,5 года тюремного заключения по обвинению в шпионаже.