Суд в Польше приговорил россиянина к 2,5 года колонии по делу о шпионаже
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Об этом сообщается на сайте Окружного суда Гданьска.
Утверждается, что обвиняемый был участником сообществ по военно-исторической реконструкции, где «устанавливал и поддерживал контакты с польскими военнослужащими, что использовал в своей деятельности в интересах российской разведки».
Ранее газета Der Spiegel сообщала, что полиция Байройта на юге Германии арестовала двух человек по подозрению якобы в шпионаже в пользу России.
Генпрокуратура ФРГ подтвердила эту информацию.