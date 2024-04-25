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Суд в Польше приговорил россиянина к 2,5 года колонии по делу о шпионаже

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В Польше россиянина приговорили к 2,5 года тюремного заключения по обвинению в шпионаже.
Суд в Польше приговорил россиянина к 2,5 года колонии по делу о шпионаже
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщается на сайте Окружного суда Гданьска.

Утверждается, что обвиняемый был участником сообществ по военно-исторической реконструкции, где «устанавливал и поддерживал контакты с польскими военнослужащими, что использовал в своей деятельности в интересах российской разведки».

Ранее газета Der Spiegel сообщала, что полиция Байройта на юге Германии арестовала двух человек по подозрению якобы в шпионаже в пользу России.

Генпрокуратура ФРГ подтвердила эту информацию.

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