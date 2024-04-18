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В Германии задержали двух человек по подозрению якобы в шпионаже в пользу России

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Полиция Байройта в Германии арестовала двух человек по подозрению якобы в шпионаже в пользу России.
В Германии задержали двух человек по подозрению якобы в шпионаже в пользу России
  • Gettyimages.ru

По данным Der Spiegel, они якобы шпионили за американскими базами и планировали нападения на маршрутах военного транспорта. 

«Следователи убеждены, что Дитер С. обменивался данными с российскими спецслужбами о диверсионных операциях в Германии с октября 2023 года», — говорится в публикации.

Подозреваемых заключили под стражу.

Ранее в Болгарии задержали сотрудника Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД страны по подозрению в работе в пользу России.

В сентябре 2023 года прокуратура Германии выдвинула обвинения в госизмене в результате якобы шпионажа в пользу России в адрес Федеральной разведывательной службы BND Карстена Л. и его посредника Артура Е.

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