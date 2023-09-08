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В ФРГ обвинили в госизмене сотрудников разведки за якобы шпионаж в пользу России

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Прокуратура Германии выдвинула обвинения в госизмене в результате якобы шпионажа в пользу России в адрес Федеральной разведывательной службы BND Карстена Л. и его посредника Артура Е.
В ФРГ обвинили в госизмене сотрудников разведки за якобы шпионаж в пользу России
  • Gettyimages.ru
  • © Caspar Benson

«Федеральная прокуратура... предъявила обвинение гражданам Германии Карстену Л. и Артуру Е. Обвиняемые в достаточной степени подозреваются в причастности к двум особо тяжким случаям государственной измены», — говорится в сообщении.

Ранее гражданина Германии задержали в городе Кобленце из-за подозрений в шпионаже в пользу России.

Также в ФРГ сообщили о планах усилить защиту от шпионажа в связи с ростом угроз.

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