В ФРГ обвинили в госизмене сотрудников разведки за якобы шпионаж в пользу России
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«Федеральная прокуратура... предъявила обвинение гражданам Германии Карстену Л. и Артуру Е. Обвиняемые в достаточной степени подозреваются в причастности к двум особо тяжким случаям государственной измены», — говорится в сообщении.
Ранее гражданина Германии задержали в городе Кобленце из-за подозрений в шпионаже в пользу России.
Также в ФРГ сообщили о планах усилить защиту от шпионажа в связи с ростом угроз.