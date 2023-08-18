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Глава МИД Германии заявила о намерении усилить защиту от шпионажа

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Германия намерена усилить защиту от шпионажа в связи с ростом угроз.
Глава МИД Германии заявила о намерении усилить защиту от шпионажа
  • AFP
  • © Kirill KUDRYAVTSEV

Об этом сообщила глава Министерства внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер.

По её словам, угроза шпионажа значительно возросла после начала спецоперации на Украине.

«Сейчас мы ещё больше усиливаем защиту. Мы ужесточим закон о проверках в сфере безопасности. В будущем все лица, работающие в сферах, связанных с безопасностью, будут подвергаться ещё более тщательной проверке», — заявила Фезер в интервью газете Handelsblatt.

Ранее гражданина Германии задержали в городе Кобленце из-за подозрений в шпионаже в пользу России.

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