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В ФРГ задержали сотрудника бундесвера по подозрению в шпионаже в пользу России

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Гражданина Германии задержали в городе Кобленце из-за подозрений в шпионаже в пользу России. Эту информацию приводит ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру ФРГ.
В ФРГ задержали сотрудника бундесвера по подозрению в шпионаже в пользу России
  • РИА Новости

Сотрудники Федерального ведомства по уголовным делам ФРГ обыскали его квартиру и рабочее место. Обвиняемый Томас Х. работает в Федеральном ведомстве вооружений, информационных технологий и применения Бундесвера. Оно также занимается покупкой военной продукции для немецкой армии.

«С мая 2023 года он по собственной воле неоднократно обращался в генконсульство России в Бонне и российское посольство в Берлине и предлагал сотрудничество. Он однажды предоставил информацию, полученную в ходе профессиональной деятельности, с целью дальнейшей передачи российской разведке», — заявила Генпрокуратура.

Томаса Х. уже арестовали и поместили в следственный изолятор.

Ранее сообщалось, что в Польше намерены ужесточить наказание за шпионаж в угоду другой стране.

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