РАР: Варшава планирует ужесточить наказание за шпионаж
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Об этом пишет ТАСС со ссылкой на польское агентство РАР.
Принятые поправки предполагают вменить за «участие в деятельности иностранной разведки» 30 лет вместо десяти лет тюрьмы.
За «передачу секретной информации» — от восьми лет лишения свободы до пожизненного заключения. Максимальное наказание грозит за диверсии, саботаж и «преступления террористического характера».
Теперь документ отправили на рассмотрение в нижнюю палату парламента. Если там его примут депутаты, то он поступит на подпись польскому президенту Анджею Дуде.
Ранее стало известно, что НАТО хочет построить в Польше объект для ремонта техники ВСУ в 100 км от границы с Украиной.