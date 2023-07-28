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РАР: Варшава планирует ужесточить наказание за шпионаж

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Сенат Польши (верхняя палата парламента) одобрил поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают более суровые наказания за шпионаж в угоду другой стране.
РАР: Варшава планирует ужесточить наказание за шпионаж
  • Gettyimages.ru
  • © RudyBalasko

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на польское агентство РАР.

Принятые поправки предполагают вменить за «участие в деятельности иностранной разведки» 30 лет вместо десяти лет тюрьмы.

За «передачу секретной информации» — от восьми лет лишения свободы до пожизненного заключения. Максимальное наказание грозит за диверсии, саботаж и «преступления террористического характера».

Теперь документ отправили на рассмотрение в нижнюю палату парламента. Если там его примут депутаты, то он поступит на подпись польскому президенту Анджею Дуде.

Ранее стало известно, что НАТО хочет построить в Польше объект для ремонта техники ВСУ в 100 км от границы с Украиной.

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