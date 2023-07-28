Globe and Mail: НАТО планирует построить объект в Польше в 100 км от границы с Украиной

НАТО намерена построить в Польше, в городе Жешув, находящийся в 100 км от украинской границы, новый военный объект для ремонта военной техники Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канадское издание The Globe and Mail.

«Мы собираемся построить центр техобслуживания в сотрудничестве с США и Великобританией», — уточняется в материале газеты.

Отмечается, что центр будет заниматься ремонтом танков и другой военной техники Украины.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Gegenpol заявил, что в НАТО обеспокоены возможностью перехода россиян в наступление до границ Польши из-за разгрома ВСУ.

Также директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сказал, что власти Польши рассматривают возможность размещения своих войск на западе Украины.