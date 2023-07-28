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Globe and Mail: НАТО планирует построить объект в Польше в 100 км от границы с Украиной

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НАТО намерена построить в Польше, в городе Жешув, находящийся в 100 км от украинской границы, новый военный объект для ремонта военной техники Вооружённых сил Украины (ВСУ).
Globe and Mail: НАТО планирует построить объект в Польше в 100 км от границы с Украиной
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канадское издание The Globe and Mail.

«Мы собираемся построить центр техобслуживания в сотрудничестве с США и Великобританией», — уточняется в материале газеты.

Отмечается, что центр будет заниматься ремонтом танков и другой военной техники Украины.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Gegenpol заявил, что в НАТО обеспокоены возможностью перехода россиян в наступление до границ Польши из-за разгрома ВСУ.

Также директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сказал, что власти Польши рассматривают возможность размещения своих войск на западе Украины.

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