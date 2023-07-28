Globe and Mail: НАТО планирует построить объект в Польше в 100 км от границы с Украиной
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канадское издание The Globe and Mail.
«Мы собираемся построить центр техобслуживания в сотрудничестве с США и Великобританией», — уточняется в материале газеты.
Отмечается, что центр будет заниматься ремонтом танков и другой военной техники Украины.
Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Gegenpol заявил, что в НАТО обеспокоены возможностью перехода россиян в наступление до границ Польши из-за разгрома ВСУ.
Также директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сказал, что власти Польши рассматривают возможность размещения своих войск на западе Украины.