Сотрудника МВД Болгарии задержали по подозрению в работе на Россию

В Болгарии задержали сотрудника Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД страны по подозрению в работе в пользу России.

«Сотрудник полиции ГДБОП был задержан на своём рабочем месте в рамках операции Управления собственной безопасности МВД и прокуратуры... Есть информация, что он поставлял секретную информацию в российское ведомство», — сообщает Болгарское национальное телевидение.

В сентябре 2023 года прокуратура Германии выдвинула обвинения в госизмене в результате якобы шпионажа в пользу России в адрес Федеральной разведывательной службы BND Карстена Л. и его посредника Артура Е.